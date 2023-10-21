В Донецке «затрофеили» американскую ракету HIMARS

Cбитая в Донецке ракета реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS приземлилась почти без повреждений и стала трофеем Вооруженных сил России. Об этом сообщает телеканал RT в своем Telegram-канале.

Согласно информации агентства, после нейтрализации системами противовоздушной обороны (ПВО) у ракеты уцелел модуль наведения.

Уточняется, что снаряд, упавший на территории Буденновского района города, обладал кассетной боевой частью.

21 октября мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что Калининский, Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка подверглись обстрелу со стороны украинских военных. Он подчеркнул, что в результате обстрела повреждения получили несколько объектов гражданской инфраструктуры. Более того, во время атаки пострадали четыре человека. Как указал Кулемзин, в Калининском районе ранения получили женщины 1968 и 1980 годов рождения.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.