Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Донецке «затрофеили» американскую ракету HIMARS

В Донецке заполучили трофейную ракету HIMARS благодаря работе ПВО

close
100%
Global Look Press

Cбитая в Донецке ракета реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS приземлилась почти без повреждений и стала трофеем Вооруженных сил России. Об этом сообщает телеканал RT в своем Telegram-канале.

Согласно информации агентства, после нейтрализации системами противовоздушной обороны (ПВО) у ракеты уцелел модуль наведения.

Уточняется, что снаряд, упавший на территории Буденновского района города, обладал кассетной боевой частью.

21 октября мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что Калининский, Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка подверглись обстрелу со стороны украинских военных. Он подчеркнул, что в результате обстрела повреждения получили несколько объектов гражданской инфраструктуры. Более того, во время атаки пострадали четыре человека. Как указал Кулемзин, в Калининском районе ранения получили женщины 1968 и 1980 годов рождения.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий