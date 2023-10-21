Основатель полка «Азов»* признал превосходство российских беспилотников

Российские беспилотники «Орлан» и «Ланцет» превосходят БПЛА, имеющиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ), они стали «огромной проблемой» для украинских войск. Об этом заявил основатель организации «Азов» (организация запрещена в России), командир 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий (включен в реестр террористов и экстремистов), видео опубликовано в Telegram-канале издания «Зеркало недели».

Он отметил, что российские ВС по уровню беспилотников оперативно-тактического класса обошли украинские.

«Известный «Орлан» — это огромная проблема для нас. Качественно глушить эти беспилотники не удается, а сбивать ракетами ПВО, которые в дефиците, нецелесообразно», — сказал Билецкий.

Он также признал, что российские БПЛА не дают ВСУ вести наступление, подвозить боекомплекты, рыть окопы, проводить инженерные работы.

Об этом же заявлял в августе и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, российские «Ланцеты» и «Орланы» представляют угрозу для украинской армии.

В Польше российские дроны «Ланцет» и вовсе назвали кошмаром для ВСУ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.