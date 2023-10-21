В Совфеде напомнили о возможностях ВМС Латвии в ответ на идею перекрыть Балтику

Сенатор Совфеда от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков заявил, что власти Латвии должны учитывать возможности ВМС своей страны, прежде чем закрывать Балтийское море из-за аварии на газопроводе Balticconnector, передает РИА Новости.

По его мнению, флот Латвии «состоит из 5 минных тральщиков 80-х годов и десятка патрульных и сторожевых катеров».

Ранее сообщалось, что страны — участницы Североатлантического альянса могут пойти на закрытие судоходства в Балтийском море, считает президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. По его словам, такие меры стоит принять, если будет доказана «вина России» в повреждении газопровода Balticconnector.

Он добавил, что пока расследование ЧП с газопроводом продолжается. Ринкевичс подчеркнул, что обсуждение в НАТО возможного закрытия Балтийского моря будет только при наличии «конкретных фактов».

8 октября операторы Balticconnector зафиксировали падение давления в морской части газопровода. Затем власти Финляндии и Эстонии сообщили об утечке. Клапаны газопровода перекрыли.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».