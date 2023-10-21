В ВС России могут создать подразделения с ударными мини-БПЛА

В Вооруженных силах Российской Федерации могут создать отдельные подразделения с ударными мини-БПЛА, передает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

Как сообщил источник, вопрос создания для ударных мини-дронов отдельных подразделений или приданных подразделений уже обсуждается. По его словам, их создание позволит стандартизировать применение этого вида вооружения, увеличит широту его распространения в войсках и повысит его эффективность. В частности, предусматривается унификация тактики использования таких мини-дронов и унификация обучения их операторов, рассказал источник.

Он указал, что ударные мини-БПЛА — в основном гражданские квадрокоптеры, которые приспособлены для сброса гранат на противника или для доставки кумулятивных гранат к его бронетехнике. Такие дроны, как отметил источник, стали одним из новейших направлений боевой работы для военных в зоне специальной военной операции (СВО). Бойцы ВС РФ и Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяют такие дроны десятками и сотнями на линии боевого соприкосновения.

Как заявил источник, сейчас подобные беспилотники являются одним из эффективных и очень гибких средств поражения переднего края. Они прежде всего применяются для уничтожения живой силы противника и его опорных пунктов, а также для поражения его бронетехники, продолжил источник.

«При этом процесс применения подобных квардрокоптеров, как правило, носит стихийный характер по инициативе отдельных военнослужащих и их командиров. Соответственно, тактика и плотность использования таких дронов может сильно разниться от подразделения к подразделению», — добавил источник.

До этого представитель оперативного командования «Юг» вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские военные демонстрируют «чудеса технического усовершенствования» беспилотников «Ланцет».

Ранее российский капитан назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения.