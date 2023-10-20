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Военный эксперт: взрыв в Неваде можно приравнять к ядерным испытаниям

Военный эксперт Никулин: взрыв в Неваде является провокацией против РФ

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Pierre J

Проведение Соединенными Штатами подземного химического взрыва в Неваде является провокацией против РФ. Об этом в беседе с Общественной службой новостей заявил бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин. По его мнению, такие испытания можно приравнять к ядерным.

Эксперт обратил внимание, что США устроили взрыв в тот же день, когда Государственная дума РФ приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Сами Штаты подписали договор в 1996 году, однако до сих пор его не ратифицировали, напомнил он.

«Это еще раз показывает отношение США к любым международным договорам и обязательствам, которые они на себя взяли. Они же подписали запрет на проведение ядерных испытаний, но так и не ратифицировали. То есть фактически закон не вступил в силу. Поэтому Россия тоже отзывает свою ратификацию», — отметил Никулин.

Он добавил, что России необходимо провести собственные ядерные испытания, как для совершенствования арсенала, так и для того чтобы «заокеанские партнеры пришли в чувство».

Как заявили в минэнерго США, целью проведенного испытания было улучшение возможности страны выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру.

Представитель Кремля Дмитрий Песков при этом сообщил, что Россия внимательно наблюдает за испытаниями на ядерном полигоне, которые проводит США. По его словам, с того момента, как Москва решила отозвать ратификацию ДВЗЯИ, ситуация выровнялась, и де-юре РФ и Соединенные Штаты теперь являются подписантами договора, но он не ратифицирован.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея отрабатывают превентивный ядерный удар по Северной Корее.

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