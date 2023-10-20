В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Донецком направлении

Российские подразделения Южной группировки войск отразили 25 атак Вооруженных сил Украины на Донецком направлении за минувшую неделю. Об этом сообщается в Telegram-канале российского министерства обороны.

«На данном направлении отражены 25 атак противника», — говорится в публикации.

Кроме того, Вооруженные силы РФ поразили несколько механизированных бригад ВСУ неподалеку от населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Клещеевка и Марьинка Донецкой народной республики (ДНР).

Согласно информации оборонного ведомства, потери украинской армии на Донецком направлении составили более 2065 военных. Российская армия также ликвидировала четыре танка, 14 боевых бронированных автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии. Авиация и ракетные войска уничтожили пять складов с оборонной техникой и боевыми припасами.

До этого ВС РФ отбили несколько атак украинских войск на Херсонском направлении.

Ранее российские системы ПВО сбили три украинских военных самолета в Херсонской и Днепропетровской областях.