Минобороны России сообщило, что в период с 14 по 20 октября Вооруженные Силы РФ нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по складам ракетно-артиллерийского вооружения и горюче-смазочных материалов, производственным цехам предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также местам размещения украинских военных и иностранных наемников.

Согласно сообщению оборонного ведомства, в результате ударов были уничтожены склад хранения безэкипажных катеров, цеха по изготовлению взрывчатых веществ, мастерская сборки оперативно-тактических ракет, подразделения батальона «Азов» (организация запрещена в России), иностранных инструкторов и наемников.

Утром 20 октября начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские военные смогли отбить 11 атак и уничтожить до 70 военных Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

До этого министерство обороны РФ сообщало, что российские войска сбили два истребителя и вертолет Воздушных сил Украины.

18 октября ведомство передавало, что российские военные с помощью средств противовоздушной обороны за сутки перехватили пять оперативно-тактических ракет и четыре американские управляемые бомбы GLSDB.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.