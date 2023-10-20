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США провели испытания на ядерном полигоне

США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде в день решения РФ по ДВЗЯИ

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Евгений Любимов/ZUMA/Global Look Press

Соединенные Штаты провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где до этого испытывали ядерное оружие. Об этом сообщает Минэнерго США, передает РИА Новости.

«Команда объекта национальной безопасности Невады (Невадский испытательный полигон) провела подземный химический взрыв на объекте с целью улучшения возможности Соединенных Штатов выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что эксперимент был проведен «в целях США по нераспространению ядерного оружия», чтобы снизить глобальные ядерные угрозы.

Также отмечается, что испытания прошли в день, когда Государственная дума России приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

18 октября вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявлял, что с отзывом ратификации ДВЗЯИ Россия сможет проводить свои испытания в ответ на соответствующие испытания США без нарушения своих обязательств по договору.

В этот же день Государственная дума на пленарном заседании приняла в третьем, заключительном чтении закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. За закон проголосовали 438 депутатов ГД.

До этого первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров говорил, что Совфед на пленарном заседании 25 октября рассмотрит закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

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