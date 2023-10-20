В США сообщили о влиянии на Израиль по вопросу наземной операции в Газе

Израиль вносит коррективы в свои планы по проведению наземной операции в секторе Газа под влиянием Вашингтона. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Высокопоставленные представители Израиля заявили, что роль и влияние Соединенных Штатов в войне против ХАМАС глубже и сильнее, чем были в прошлом», — отмечает издание.

В статье говорится, что фиксируются изменения планов военного командования Израиля в отношении возможного проведения наземной операции в секторе Газа. По мнению авторов, такая операция может начаться позже, но длиться дольше.

»США стали серьезно обеспокоены тем, что израильское вторжение может потянуть за собой присоединение поддерживаемого Ираном (ливанского движения. — «Газета.Ru») «Хезболла». Это может открыть второй фронт и вызвать расширение конфликта, что еще больше втянет Соединенные Штаты», — указывается в публикации.

До этого бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявлял, что возможная наземная операция Израиля в секторе Газа будет схожа с вторжением США в столицу Сомали в начале 90-х годов прошлого века.

Ранее в Палестине назвали ситуацию в Газе гуманитарной катастрофой.