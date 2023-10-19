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Главком ВСУ посетил Авдеевку

Главком ВСУ Залужный совершил визит в Авдеевку

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный совершил визит в город Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР), который находится под контролем Киева. Это следует из видео, опубликованного в Telegram-канале главкома.

По словам военного, российские войска не оставляют попыток прорвать оборону украинской армии и окружить этот населенный пункт. Он заявил, что противник «активно применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию». Однако украинские военнослужащие «продолжают героически отражать атаки», утверждает Залужный.

«Также провели работу на Купянском направлении, где оккупанты продолжают наступательные действия. Наши ребята крепко держат оборону в сверхсложных условиях», – написал главком в своем Telegram-канале.

Ранее на Украине признали, что ситуация в Авдеевке тяжелая, там происходят интенсивные бои. Военнослужащий ВСУ Егор Фирсов заявил в эфире телеканала «Киев 24», что в населенном пункте началась «одна из решающих битв».

До этого бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон говорил, что ВСУ могли оказаться в западне около Авдеевки после маневра российских войск.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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