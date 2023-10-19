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Германия не будет выводить свой военный контингент из Ливана

Власти ФРГ не планируют выводить контингент военных миротворцев из Ливана

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Wolfgang Rattay/Reuters

Власти ФРГ не намерены выводить свой военный контингент миротворцев, участвующий в миссии ООН в Ливане (ЮНИФИЛ), заявил глава министерства обороны Германии Борис Писториус. Его слова приводит германская газета Spiegel.

«На данный момент вопрос о выводе не стоит», — сказал руководитель ведомства после посещения корабля «Ольденбург» в Бейруте.

По мнению Писториуса, вывод миротворческого контингента может быть неверно понят ливийцами и израильтянами.

«Положение описывается как напряженное, но беспокойства о безопасности военных нет», — резюмировал министр.

19 октября Писториус со своей делегацией прибыл в столицу Ливана Бейрут. Он отправится на юг арабской республики, где проведет консультации с немецкими военнослужащими в составе Временных сил ООН в Ливане.

Ранее Писториус прилетел в израильский город Тель-Авив для переговоров о военном сотрудничестве.

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