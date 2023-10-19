На Украине предложили инвалидам бесплатно обучиться на сапера

Министерство экономики Украины сообщило, что граждане страны могут бесплатно пройти обучение на сапера.

В объявлении ведомства отмечается, что новую специальность могут получить инвалиды и переселенцы. На обучение желающим будет выдаваться ваучер. К нему допускаются лица, имеющие профессионально-техническое, специальное или высшее образование. Подчеркивается, что разминирование на Украине начнут вести до окончания боевых действий.

До этого бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы Украины испытывают нехватку обученных саперов, что влияет на наступательные возможности.

«У нас есть опытные саперы и современная техника, но их крайне недостаточно для фронта, протянувшегося на сотни километров на востоке и юге Украины», — сказал Резников.

Он также отметил, что на данный момент нужно ускорить подготовку саперов.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.