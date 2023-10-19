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Нетаньяху заявил, что Израиль нуждается в поддержке Великобритании

Нетаньяху: Израиль нуждается в поддержке Великобритании в войне с ХАМАС

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Jacquelyn Martin/AP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил, что еврейское государство ценит помощь и нуждается в постоянной поддержке Великобритании в войне с ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Нетаньяху, война с ХАМАС будет долгой. Он оценил тот факт, что Лондон отправил некоторые военные силы в регион.

Также Нетаньяху оценил визит Сунака в Израиль.

«Мы должны победить вместе. Это означает долгую войну, и мы будем нуждаться в вашей постоянной поддержке. Впереди нас ждут трудности, будут взлеты и падения», — поделился Нетаньяху.

До этого МИД Израиля заявлял, что ХАМАС готовит фальсифицированное видео о якобы совершенном Израилем ударе по больнице в Газе.

В Израиле уже предъявили доказательства вины палестинской стороны во взрыве в больнице.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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