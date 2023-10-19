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Стало известно о гибели ополченца Александра Можаева

Военкор Рожин заявил о гибели ополченца Можаева на Запорожском направлении

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Антон Круглов/РИА Новости

Ополченец Александр Можаев с позывным Бабай погиб на Запорожском направлении. Об этом сообщил военкор Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Вчера на Запорожском направлении погиб Александр Можаев, более известный по событиям 2014 года как Бабай», — написал Рожин.

Об этом также сообщают украинские СМИ со ссылкой на офицера Вооруженных сил Украины.

По данным СМИ, Бабай родился в Краснодарском крае 21 сентября 1977 года в городе Белореченск. В 1995-м стал членом казачьего войска. В 2014 году Можаев принимал участие в боевых действиях в Краматорске и Славянске.

В августе сообщалось, что бывший вратарь смоленской хоккейной команды «Славутич» Артем Гвоздик погиб в зоне спецоперации в возрасте 35 лет. Он участвовал в боевых действиях на Запoрoжскoм направлении в штурмoвых пoдразделениях ВДВ.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.

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