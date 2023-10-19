Военный корабль США, направленный на Ближний Восток, прошел через Суэцкий канал

Американский эсминец USS Carney, направляющийся на Ближний Восток, прошел через Суэцкий канал. Об этом сообщил аккаунт Центрального командования Военно-морских сил США и 5-го флота в соцсети Х.

«Ракетный эсминец USS Carney класса Arleigh Burke прошел через Суэцкий канал 18 октября. Carney направлен на Ближний Восток, чтобы помочь обеспечить морскую безопасность и стабильность в региональных водах», — сообщили в ведомстве.

19 октября сообщалось, что корабль ВМС США USS Mount Whitney вошел в Средиземное море. Он будет поддерживать операции США на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

17 октября глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол подтвердил нахождение морских пехотинцев США у берегов Газы и Израиля.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.