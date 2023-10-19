Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военный корабль США, направленный на Ближний Восток, прошел через Суэцкий канал

Направленный на Ближний Восток эсминец USS Carney прошел через Суэцкий канал

close
100%
U.S. Navy

Американский эсминец USS Carney, направляющийся на Ближний Восток, прошел через Суэцкий канал. Об этом сообщил аккаунт Центрального командования Военно-морских сил США и 5-го флота в соцсети Х.

«Ракетный эсминец USS Carney класса Arleigh Burke прошел через Суэцкий канал 18 октября. Carney направлен на Ближний Восток, чтобы помочь обеспечить морскую безопасность и стабильность в региональных водах», — сообщили в ведомстве.

19 октября сообщалось, что корабль ВМС США USS Mount Whitney вошел в Средиземное море. Он будет поддерживать операции США на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

17 октября глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол подтвердил нахождение морских пехотинцев США у берегов Газы и Израиля.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий