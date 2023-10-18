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В США раскрыли значение беспилотников «Орлан-10» для точных ударов по ВСУ

Forbes: ВС РФ используют дроны «Орлан-10» для нанесения точных артударов по ВСУ

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Минобороны РФ

Российские военнослужащие используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан-10» для нанесения точных артиллерийских ударов по наступающим Вооруженными силам Украины (ВСУ). Об этом пишет американский журнал Forbes.

Как говорится в публикации, военные ВС РФ используют дроны для наблюдения за линиями обороны ВСУ, и если украинские бойцы попытаются их пробить, то по ним нанесут удары артиллерией.

По словам журналистов, беспилотники «Орлан-10» довольно сложно нейтрализовать с помощью глушилок, а российские отряды радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружат пытающихся это сделать солдат украинской армии и нанесут по ним точные артудары. Поэтому бороться с этими дронами сложно, что, в свою очередь, замедляет контрнаступление ВСУ, отметили они.

Ранее представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк заявила, что российские военные демонстрируют «чудеса технического усовершенствования» БПЛА «Ланцет».

До этого главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов прокомментировал недавний удар дронами «Ланцет» по аэродрому близ Кривого Рога. Эксперт отметил, что в данном случае, вероятно, была задействована модификация беспилотника с контейнерной системой запуска, при которой взлет БПЛА осуществляется за меньшее время, чем в базовой вариации.

Ранее российский капитан назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения.

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