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Экс-глава Росприроднадзора двух российских регионов сел в тюрьму на 13 лет

Экс-глава Росприроднадзора Самарской и Ульяновской областей получил 13 лет

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Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

Нижегородский районный суд приговорил бывшего главу межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олега Кручинина к 13 годам тюремного заключения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката.

Согласно его информации, российского экс-чиновника также оштрафовали на 230 млн рублей.

Однако защитник пояснил, что в деле имеется масса нарушений и пообещал подать апелляцию на вынесенный приговор.

Олег Кручинин был заключен под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере в ноябре 2021 года.

В публикации отмечается, что Кручинин обвиняется в преступлении, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса России (получение взятки в особо крупном размере). По данным прокуратуры Нижегородской области, он получал взятки за общее покровительство при осуществлении надзорных функций за деятельностью фирмы, осуществляющей деятельность с твердыми бытовыми отходами.

Ранее экс-главу Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям заключили под стражу.

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