Британия задумала задействовать свой спецназ в секторе Газа

В Великобритании могут послать свой спецназ для освобождения заложников в секторе Газа. Об этом сообщила газета i со ссылкой на источники в вооруженных силах и службах безопасности страны.

Как сообщили источники издания, британские военнослужащие специальной авиадесантной службы (SAS) работают вместе со спецподразделением американских Сухопутных войск «Дельта», а также израильскими силами специального назначения «Сайерет Маткаль». Военные собирают разведанные.

Представитель британского спецназа пояснил, что события на юге Израиля вызвали изменение боеготовности британского спецназа. Например, он отметил, что эскадрон SAS, который участвовал в отработке маневров, завершил свое развертывание на несколько дней раньше.

Однако в министерстве обороны Великобритании эти данные не прокомментировали.

До этого президент США Джо Байден прибыл в Израиль. Он заявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Израиль «сегодня, завтра и всегда».

Ранее Байден сообщал о намерении запросить у конгресса военную помощь Израилю и Украине на более чем $2 млрд.