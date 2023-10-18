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МО Украины приняло на вооружение три модели немецких танков Leopard

Минобороны Украины: ВСУ приняли на вооружение три модификации танков Leopard

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Martin Meissner/AP

Украинская армия приняла на вооружение от западных партнеров три модификации танков Leopard. Об этом сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Минобороны приняло на вооружение для ВСУ очередные образцы бронетехники», — отметили в министерстве.

В Минобороны Украины уточнили, что это танки Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5. В ведомстве обратили внимание, что боевые машины этих модификаций предназначены для прорыва укрепленных позиций и уничтожения огневых точек. Также Leopard способны быстро организовать оборонительные рубежи. Приказы о приеме на вооружение западной техники подписал министр обороны Украины Рустем Умеров.

17 октября стало известно, что Литва возьмется ремонтировать поврежденные на Украине танки Leopard. В литовском министерстве обороны подчеркнули, что выполнение задач подобного рода позволит оказывать постоянную помощь Украине.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетил расположение бригад ВСУ, где ему показали танки Leopard 2. По его словам, он обсудил с командирами бригад оперативную ситуацию и другие вопросы.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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