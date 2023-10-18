Российский посол сообщил, что взорванный госпиталь в Газе ранее попадал под удары

Посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что уничтоженный ракетным ударом госпиталь «Аль-Ахли» в секторе Газа раньше подвергался ударам, сообщает ТАСС.

«Я бы хотел отметить в связи с этим, что, по нашей информации, это не первое попадание именно в этот госпиталь. Несколько дней назад также имело место попадание в эту больницу, но там были не такие чудовищные разрушения, как в этот раз», — заявил Викторов.

Он также выразил опасение насчет безопасности христианского населения сектора Газа, которое проживает непосредственно в зоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает ракетный удар по больнице в секторе Газа как преступление и акт расчеловечивания.

Дипломат отметила, что ситуация вокруг палестино-израильского конфликта развивается драматически и набирает чудовищные обороты.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.