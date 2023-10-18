Израиль опубликовал запись разговора о запуске ракеты по больнице в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала расшифровку разговора, как утверждается, боевиков ХАМАС, которые обсуждают падение ракеты на больницу Аль-Ахли в городе Газа. Из разговора следует, что боеприпас принадлежал террористической организации «Исламский джихад» (организация запрещена в России), заявление опубликовано на сайте ведомства.

В заявлении израильских военных говорится, что после углубленного и тщательного расследования, проведенного ЦАХАЛ, можно подтвердить, что организация «Исламский джихад» несет ответственность за произошедшее.

«По данным нашей разведки, ХАМАС проверил сообщения, понял, что это был неудачный запуск «Исламского джихада», и решил начать глобальную кампанию лжи, чтобы скрыть правду», — говорится в сообщении.

Ранее палестинские официальные лица обвинили Израиль в нанесении авиаудара по больнице в секторе Газа. Израильская же сторона обвинила в произошедшем палестинский «Исламский джихад». В МИД РФ заявили, что Россия расценивает ракетный удар по больнице как преступление и акт расчеловечивания.

Ранее ливанское движение «Хезболла» объявило 18 октября «днем гнева» против Израиля.