В Германии рассказали о необычной детали в ракетах ATACMS для ВСУ

Соединенные Штаты поставили Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты ATACMS без GPS, поскольку российские комплексы радиоэлектронной борьбы успешно справляются с вооружением на основе этой системы. Таким мнением на своей странице в соцсети X поделился немецкий журналист Юлиан Репке.
По его словам, Украина получила изначальную, старую версию таких ракет с классическим инерциальным наведением.
О передаче Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS заявляла представитель Совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон.
До этого президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ применяют американские ракеты дальнего радиуса действия ATACMS.
Комментируя отправку Украине ракет ATACMS, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений с Россией.
Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.