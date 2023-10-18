В Германии рассказали о необычной детали в ракетах ATACMS для ВСУ

Соединенные Штаты поставили Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты ATACMS без GPS, поскольку российские комплексы радиоэлектронной борьбы успешно справляются с вооружением на основе этой системы. Таким мнением на своей странице в соцсети X поделился немецкий журналист Юлиан Репке.

По его словам, Украина получила изначальную, старую версию таких ракет с классическим инерциальным наведением.

О передаче Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS заявляла представитель Совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ применяют американские ракеты дальнего радиуса действия ATACMS.

Комментируя отправку Украине ракет ATACMS, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений с Россией.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.