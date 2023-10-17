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Армия обороны Израиля рассказала, готова ли она проводить наземную операцию в Газе

ЦАХАЛ: Израиль еще не решил, проводить ли наземную операцию в секторе Газа

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Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковник Ричард Хехт на брифинге для журналистов сообщил, что окончательное решение о проведении наземной военной операции в секторе Газа еще не принято, передает ТАСС.

Хехт отметил, что Израиль готовится к следующим этапам войны.

«Мы еще не сказали, что они будут из себя представлять, может быть что-то иное», — сказал он.

До этого в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что используют оружие в соответствии с принципами международного права.

17 октября сообщалось, что Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по южной части сектора Газа, в частности по городу Хан-Юнису, несмотря на призыв к жителям эвакуироваться в этом направлении. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Отмечается, что продолжаются массированные бомбардировки сил Израиля с воздуха, моря и суши.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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