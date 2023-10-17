В Минобороны России заявили, что ВС РФ отразили две атаки ВСУ на одном из направлений

Министерство обороны России сообщило, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр», армейская авиация и артиллерия отразили две атаки штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 67-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Червоной Дибровы, Шипиловки и Кузьмино в Луганской народной республике», — говорится в сводке российского оборонного ведомства.

Также в министерстве сообщили, что потери украинской армии составили до 115 солдат, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили два орудия Д-20, а также гаубицу «Мста-Б» ВСУ.

До этого Министерство обороны России сообщало, что на Купянском направлении подразделения группировки «Запад» при поддержке авиации и огня артиллерии отразили семь атак украинских военных, потери Вооруженных сил Украины превысили 250 человек.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.