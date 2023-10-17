В МО РФ отметили важность наращивания производства вооружения

Оснащенность российской армии и флота на высоком уровне гарантирует адекватный ответ на любые угрозы стране.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии сдачи корпуса будущего ракетного завода Концерна ВКО «Алмаз-Антей» в индустриальном парке «Руднево», передал ТАСС.

Глава ведомства отметил, что в условиях непростой военно-политической обстановки, важно поддерживать оснащенность российских частей на уровне, который «гарантирует адекватный ответ на любые вызовы и угрозы безопасности России». Шойгу подчеркнул, что это зависит от способности оборонных предприятий в сжатые сроки обеспечивать потребности в вооружении. По его словам, запуск завода позволит укрепить военный потенциал РФ.

По словам министра, предприятие будет выпускать «крайне востребованные» системы противовоздушной обороны (ПВО).

17 октября Шойгу заявил, что ОПК дали право использовать все резервы для выпуска артиллерии. Он обратил внимание, что в условиях спецоперации на Украине особенно важно быстро восполнять боезапасы.

Ранее Шойгу прокомментировал использование кассетных боеприпасов на Украине.