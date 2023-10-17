Украинский пленный рассказал о безразличии командования к раненным на фронте

Пленный боец ВСУ Сергей Коваль сообщил, что командование не проводит эвакуацию раненых с поля боя, передает Министерство обороны России.

Коваль сообщил, что его мобилизовали из Черкасской области, а обучение он проходил на полигоне во Львовской области, после чего его подразделение было направлено в Харьковскую область, оборонять населенный пункт Гряниковка.

Коваль признался, что сдался в плен после первого же штурма позиций ВСУ со стороны российской армии — моральное состояние его подразделения было очень низким еще до атаки ВС РФ, так как на позициях находилось большое количество раненых солдат.

Пленный добавил, что несмотря на обещания прислать медицинскую помощь и эвакуацию, командование ВСУ никого не прислало, и раненые были предоставлены сами себе.

До этого попавший в российский плен младший лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Савенко сообщил, что потери в его бригаде составляют около 60%.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.