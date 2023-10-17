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ВСУ на Купянском направлении получили неликвидные снаряды, заявил Марочко

Марочко: артиллеристам ВСУ на Купянском направлении дали неликвидные боеприпасы

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Gleb Garanich/Reuters

Одно из артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины на Купянском направлении получило 152-мм боеприпасы с явными признаками порчи. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью РИА Новости.

По его словам, снаряды пришли без закрытой упаковки, на многих из них зафиксированы царапины и следы повреждения.

Марочко высказал мнение, что, скорее всего, это те боеприпасы, которые удалось собрать после удара российских войск по одному из складов ракетного и артиллерийского вооружения ВСУ.

Накануне Министерство обороны сообщало, что Вооруженные силы России в течение суток отразили 10 атак украинской армии на Купянском направлении.

На прошлой неделе Марочко заявлял, что ВСУ безуспешно предпринимают штурмовые действия на Купянском направлении. По его словам, северо-западнее населенного пункта Купянск украинские военные, используя три штурмовые группы попытались прорвать российскую линию обороны и отрезать от снабжения передовые подразделения, но у них ничего не вышло.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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