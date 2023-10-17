Российские ударные FPV-дроны не подпускают к Работино украинские танки

Командир танкового взвода Вооруженных сил (ВС) России с позывным «Сова» заявил, что российские военнослужащие при помощи FPV-дронов не подпускают танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к линии фронта в районе Работино, передает РИА Новости.

Он отметил, что российские силы отслеживают и уничтожают машины ВСУ в тылу в районе Орехова.

«Вычисляют, летят, сжигают чуть ли не на месте. Не подпускают танки», — сказал командир взвода.

По словам «Совы», его танковый взвод смог подбить множество легкобронированной техники ВСУ, в том числе западные боевые машины пехоты (БМП) Bradley.

До этого начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские бомбардировщики нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также сообщалось, что российские военные на Краснолиманском направлении сорвали атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.