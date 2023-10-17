Воздушная тревога звучит в Харьковской и Одесской областях Украины

По данным онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Одесской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Согласно этим данным, сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области в 2:03, а в Одесской области — в 2:20.

16 октября в Днепропетровской области под удар попал инфраструктурный объект. Под ударом также оказались газопровод и четыре линии электропередачи.

15 октября в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв.

До этого глава военной администрации Херсонской области Алексей Прокудин заявил о повреждении инженерного сооружения и нескольких предприятий. Речь идет об объектах, расположенных в административном центре региона и на прилегающих территориях.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее стало известно, сколько времени нужно на восстановление Каховской ГЭС.