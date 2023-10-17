Министр обороны США отметил важность защиты жителей Газы

В Пентагоне сообщили, что министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонных разговоров с королем Иордании Абдуллой II и главой оборонного ведомства Израиля Йоавом Галантом подчеркнул важность защиты и безопасности гражданского населения в Газе. Об этом пишет РИА Новости.

В сообщении министерства обороны США отмечается, что лидеры согласились с необходимостью обеспечить доступ гражданского населения к гуманитарной помощи, и Ллойд Остин осудил действия ХАМАС, которые препятствуют эвакуации мирного населения из Газы. В разговоре с главой оборонного ведомства Израиля, Остин также обратил внимание на безопасность мирных жителей.

Ранее CNN писал, что пункт пропуска «Рафах» между сектором Газа и Египтом по-прежнему закрыт, в результате чего гуманитарные грузы накапливаются на египетской стороне границы.

Ни жители Газы, ни иностранные граждане не смогли пересечь границу, а министр иностранных дел Египта Самех Шукри возлагает вину на Израиль, заявляя, что в усилиях по открытию перехода не было никакого прогресса.

Ухудшение ситуации происходит в тот момент, когда Израиль, похоже, готов к неизбежному наземному вторжению.

Сотни тысяч жителей Газы покинули свои дома на севере после того, как Израиль предупредил их об эвакуации на юг. Но Израиль закрыл два пограничных перехода с сектором Газа и ввел «полную блокаду» территории. В результате контрольно-пропускной пункт «Рафах» остается единственным возможным выходом для вывода людей из анклава и доставки туда грузов. ХАМАС призвал Египет открыть контрольно-пропускной пункт, чтобы можно было доставить помощь и доставить раненых на лечение. Еще больше усложняет ситуацию то, что пограничные власти не смогли устранить повреждения, нанесенные израильской авиацией на стороне Газы КПП «Рафах», сообщил палестинский чиновник.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».