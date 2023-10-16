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ЦАХАЛ стягивает военную технику к Голанским высотам

Израильские военные стягивают технику и резервистов к Голанским высотам

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) стягивает технику и резервистов к Голанским высотам на границе Израиля, Сирии и Иордании, видео публикует канал «Звезда».

У границы замечены танки, бульдозеры, автозаправщики, а также машины миссии ООН и израильские военнослужащие.

Сообщается, что израильские военные заминировали подходы к наблюдательным пунктам на границе с Сирией. При этом, по словам корреспондента, обстановка у Голанских высот относительно спокойная.

Журналисты «Звезды» также рассказали, что ЦАХАЛ продолжает стягивать свою технику и военных к сектору Газа и формировать полевые лагеря. Корреспондент предполагает, что израильские военные будут расчищать проходы для пехоты.

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке. До 1967 года она являлась частью Сирии, была захвачена Израилем в ходе Шестидневной войны, которая завершилась соглашением, достигнутым между Израилем, Египтом, Сирией и Иорданией при посредничестве США и СССР.

Позднее, в 1981 году парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты, с тех пор считая их своей территорией.

В августе 2023-го премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Голанские высоты навсегда останутся под контролем страны.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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