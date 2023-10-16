Израиль сообщил о ликвидации главы общей разведки ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении главы общей разведки палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

По информации военного ведомства, это произошло в городе Хан-Юнис.

ЦАХАЛ опубликовал соответствующее видео нанесенного удара.

Также Армия обороны Израиля сообщала о нанесении ударов новейшими израильскими ракетными кораблями по целям ХАМАС на территории сектора Газа.

До этого в израильских Вооруженных силах заявляли, что за последние часы в секторе Газа были ликвидированы десятки постов ХАМАС. По данным израильской армии, с начала эскалации конфликта ЦАХАЛ уничтожил шесть высокопоставленных представителей палестинской организации в секторе Газа.

15 октября сообщалось, что израильские силы нанесли авиаудар по центрам командования ХАМАС в секторе Газа.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.