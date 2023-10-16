Житель израильского Ашкелона показал коллекцию обломков ракет

Житель израильского города Ашкелон поделился с «Газетой.Ru» фотографией своей коллекции обломков боеприпасов.

Он рассказал, что находил их около работы в южной промзоне Ашкелона, по которой часто бьют боевики палестинского движения ХАМАС. Большую часть самодельных ракет сбивает израильская система ПРО «Железный купол» — часть обломков на фото относятся именно к ней.

«Тут во всех каналах фото жителей, которые это (обломки) собирают. У меня подруге кусок прилетел на балкон, она оставила на память», — рассказала «Газете.Ru» еще одна жительница Ашкелона.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава. По меньшей мере 2200 ракет было выпущено из сектора Газа по территории Израиля с утра субботы.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Вечером 10 октября ХАМАС выпустили более 100 ракет по израильскому Ашкелону. Местные жители отмечали, что никогда не видели столь масштабного обстрела. Также сообщалось, что, если Израиль не прекратит политику перемещения гражданского населения, ХАМАС продолжит разрушать город Ашкелон и перейдет к другим городам. До этого ХАМАС призвал жителей Ашкелона на юге Израиля покинуть свои дома до пяти часов вечера из-за запланированного обстрела.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.