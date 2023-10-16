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В США заявили о символической помощи Запада Украине

Экс-морпех США Берлетик: Запад оказывает Украине символическую военную помощь

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Страны Запада все меньше оказывает Украине настоящую помощь, передавая ей лишь символическую. С таким мнением выступил бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик в своем YouTube-канале The New Atlas.

По его словам, этот «тренд» продолжается уже давно, и это не является вопросом политики, все дело в том, что запасы вооружения западных стран опустошены, а оружейные заводы не могут их быстро восполнить.

В качестве примера Берлетик привел историю с отправкой Германией на Украину десяти танков Leopard 1 A5, которые по техническим характеристикам значительно уступают уже поставленным украинским войскам танкам Leopard 2.

В начале октября Берлетик заявлял, что Вооруженные силы России перехватили инициативу и даже занимают новые позиции, пока украинские подразделения утратили часть территорий Украины во время контрнаступления.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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