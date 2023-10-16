В Британии заявили, что операция Израиля в Газе приведет к потерям среди мирных граждан

Наземная операция в секторе Газа, к проведению которой готовится Израиль, может привести к уничтожению большого числа мирных жителей. Об этом заявил заместитель главы министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи в интервью телеканалу Sky News.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в связи с предстоящей операцией.

Хиппи высказал уверенность в том, что израильская армия будет точна в выборе целей и будет располагать достоверными разведданными относительно них. При этом военный отметил, что не стоит делать вид, «что это не будет ужасно».

Израиль настроен на полное уничтожение палестинского радикального движения ХАМАС, однако этот противник целенаправленно прячется среди гражданского населения, напомнил Хиппи.

Замглавы минобороны добавил, что в плену у ХАМАС могут находиться до 10 граждан Великобритании.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля и захватили более сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи», одной из ее целей было названо полное уничтожение ХАМАС. С тех пор израильские ВВС не прекращают наносить удары по объектам боевиков в секторе Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.