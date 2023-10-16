Гражданам РФ посоветовали отложить поездки в Ливан

Посол РФ в Ливане Александр Рудаков в эфире телеканала «Россия 24» посоветовал гражданам РФ по возможности воздержаться от поездок в республику.

Посол посоветовал несколько раз подумать, прежде чем планировать поездку в Ливан.

«По возможности отложить какие-либо поездки, на сегодняшний день запланированные, в Ливан. Отложить их на более поздний срок», — пояснил дипломат.

До этого армия Израиля объявила эвакуацию из 28 населенных пунктов на границе с Ливаном.

12 октября стало известно, что ЦАХАЛ направил резервистов в города на границе с Ливаном на фоне общего усиления войск на севере Израиля.

11 октября ЦАХАЛ заявлял, что получил сообщение о предполагаемом проникновении в воздушное пространство страны из Ливана.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.