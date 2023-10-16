Российский военный подорвал себя вместе с боевиком «Азова»*

Солдат ВС РФ подорвал себя вместе с боевиком «Азова» (организация запрещена в России), сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Российский боец при штурме врагом блиндажа подорвал себя и забрал с собой нациста «Азова»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинский солдат потребовал от солдата ВС РФ выйти из окопа и сдаться, но тот отказался. Когда один из солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) спустился в окоп, российский солдат подорвал себя и его гранатой.

До этого РИА Новости сообщало, что российские войска перешли в наступление под Донецком, в городе остаются 11 тысяч украинских военных.

Отмечается, что Донбасс регулярно подвергается обстрелам со стороны Авдеевки, в частности с Куйбышевского и Кировского районов. Эти населенные пункты планируется взять в кольцо, лишив гарнизон снабжения, поскольку штурм был чреват большими потерями.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.