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В Румынии назвали дату начала обучения украинских пилотов на F-16

Укринформ: обучение украинских пилотов на F-16 в Румынии начнут до конца 2023-го

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Piroschka van de Wouw/Reuters

Заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 в Румынии начнется до конца 2023 года. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что центр будет отвечать за подготовку пилотов из стран НАТО, наряду с которыми будут изучаться и украинцы.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что в Гааге игнорируют последствия поставок американских истребителей F-16 Киеву для простых украинцев и подчеркнул, что они приведут к затягиванию украинского конфликта.

По словам дипломата, российская сторона считает, что передача самолетов позволит Нидерландам «избавиться от устаревших F-16, причем за счет международных источников, в том числе Европейского фонда мира». Он отметил, что в силу длительности обучения украинских пилотов пользованию самолетами F-16, их передача Украине возможна во второй половине 2024 года.

Заявление дипломата стало комментарием к обещанию направить в центр обучения украинских пилотов в Румынии 12-18 истребителей F-16.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.

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