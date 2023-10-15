Экс-глава ЦРУ заявил, что Израиль ожидают огромные трудности во время операции в Газе

Экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Петреус заявил газете The Sunday Times, что Израиль столкнется с огромными трудностями во время планируемой наземной операции в секторе Газа.

По его мнению, перед командованием Израиля стоит «чрезвычайно сложная задача» ведения войны в городских условиях с учетом того, что «у Армии обороны Израиля были месяцы для подготовки к этому».

Петреус указал, что в одном из самых густонаселенных районов мира с обширной системой туннелей Израилю придется применять оружие «в самой сложной обстановке».

Он указал, что даже если Армия Израиля добьется успеха, то с очень большими жертвами среди мирного населения в секторе Газа, а его действия должны быть закреплены послевоенной стратегией для остановки перегруппировки противника. В противном случае, подчеркивает Петреус, Израиль рискует повторить ошибки, которые Соединенные Штаты и их союзники совершили в Ираке.

«Нужно хорошо продумать, что вы будете делать, когда возьмете под контроль определенную территорию», — подытожил бывший глава ЦРУ.

До этого родственники американцев, попавших в заложники в результате нападения ХАМАС на Израиль, обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой о помощи.

Ранее в США потребовали аннулировать визы тем, кто поддерживает ХАМАС.