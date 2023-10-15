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Российская армия уничтожила склад боеприпасов ВСУ в Угледаре

ВС РФ взорвали склад боеприпасов ВСУ в Угледаре

Подразделения Вооруженных сил России взорвали склад боеприпасов ВСУ в Угледаре, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.

«Огнем артиллерии уничтожен склад боеприпасов в Угледаре, два автомобиля с боевиками в районе Великой Новоселки», — сообщил Чехов.

Успехи в контрбатарейной борьбе показали российские артиллеристы также в районе Новомихайловки и Константиновки, уничтожив четыре расчета украинских минометов. Активные бои продолжаются в районе Водяного, Старомайорского и Урожайного.

Ранее в Италии осудили украинских генералов за безграмотность — обозреватель газеты IL Fatto Quotidiano Бьяджо ди Грация отметил, что недоумевает, кто заставляет украинских генералов вести солдат ВСУ на «мясные штурмы» без шанса на успех.

Ди Грация добавил, что любой генерал НАТО был бы изгнан из вооруженных сил за подобное безрассудное отношение к личному составу.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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