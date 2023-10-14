В ВСУ призвали явиться в военкоматы военнообязанных

Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Фитьо заявил, что все военнообязанные на Украине должны самостоятельно явиться в военкоматы для уточнения данных, в том числе женщины-медики. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, долг защищать свою страну прописан в Конституции Украины. Чтобы быть готовым его исполнить, необходимо явиться в свои территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) и обновить свои учетные данные, заявил Фитьо.

Он добавил, что то же самое касается женщин-медиков.

До этого представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин заявил, что каждый военнообязанный мужчина на Украине должен понять, что ему, возможно, придется идти на фронт.

Накануне глава МВД Украины Игорь Клименко заявлял, что украинские власти находятся в поисках юридических механизмов, как вернуть и наказать военнообязанных, которые незаконно покинули страну.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».