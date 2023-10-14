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Из-за уничтожения БПЛА в Белгородской области поврежден дом

Губернатор Гладков: частный дом поврежден обломками после уничтожения БПЛА

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что один частный дом поврежден обломками после уничтожения системой противовоздушной обороны (ПВО) беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа в Белгородском район. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотник уничтожен над селом Новая Деревня.

Губернатор подчеркнул, что оперативные службы в текущий момент уточняют информацию о последствиях на земле.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Также в результате падения фрагментов пробита кровля и повреждена мансарда частного жилого дома», — написал Гладков.

До этого Министерство обороны России сообщило, что предотвратило попытку Украины «совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации».

До этого Минобороны РФ сообщило журналистам об уничтожении 31 беспилотника за сутки. Как утверждает министерство, средства ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник в районах населенных пунктов Нырково, Берестовое Харьковской области и других.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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