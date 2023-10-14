Израиль нанес удары по целям на территории Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила, что нанесла удары по источнику обстрела, который находился на территории Ливана.

Как заявили в ЦАХАЛ, армия страны зафиксировала обстрелы с территории Ливана в сторону района Хар-Дов.

«Солдаты... на данный момент наносят удары по источнику пусков», — добавили там.

14 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильская армия с помощью беспилотников нанесла удар по боевикам из палестинской группировки ХАМАС, которые выпустили противотанковую ракету в районе рядом с сектором Газа.

Ранее вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что достичь полного уничтожения ХАМАС в ходе наземной операции будет «очень сложно», так как некоторые боевики могут носить военную форму, а другие — нет.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.