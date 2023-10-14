Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американский полковник предрек сдачу двух украинских городов России

Макгрегор: Зеленский на переговорах с Россией может отдать Одессу и Харьков

close
100%
Wikimedia Commons

Украинский президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с Россией может отдать часть своих территорий. Такое мнение высказал экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру, опубликованном на YouTube-канале последнего.

«Он (Зеленский. — «Газета.Ru»), скорее всего, отдаст Одессу и Харьков», — сказал он.

По словам Макгрегора, Российская Федерация не меняла своих условий для завершения конфликта, а Киев не сможет сопротивляться конфликту без помощи Соединенных Штатов, что станет концом для Зеленского.

«Если США прекратят помогать Украине, то другие члены НАТО тоже это сделают», — утверждает Макгрегор.

Накануне отставной американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что Вооруженные силы Украины оказались в ловушке в Запорожской и Харьковской областях.

Ранее в США заявили о мощи армии России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий