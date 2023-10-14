Американский полковник предрек сдачу двух украинских городов России

Украинский президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с Россией может отдать часть своих территорий. Такое мнение высказал экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру, опубликованном на YouTube-канале последнего.

«Он (Зеленский. — «Газета.Ru»), скорее всего, отдаст Одессу и Харьков», — сказал он.

По словам Макгрегора, Российская Федерация не меняла своих условий для завершения конфликта, а Киев не сможет сопротивляться конфликту без помощи Соединенных Штатов, что станет концом для Зеленского.

«Если США прекратят помогать Украине, то другие члены НАТО тоже это сделают», — утверждает Макгрегор.

Накануне отставной американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что Вооруженные силы Украины оказались в ловушке в Запорожской и Харьковской областях.

Ранее в США заявили о мощи армии России.