Стало известно о появлении экипажей летчиц в военной авиации РФ

Командующий Военно-транспортной авиации (ВТА) РФ Владимир Бенедиктов сообщил, что первые экипажи летчиц начали службу в ВТА. Об этом пишет ТАСС.

«Я не могу говорить за все рода авиации, но у нас они успешно освоились и сегодня выполняют полеты», — рассказал он.

Сообщается, что летчицы прошли обучение в Краснодарском высшем военном авиационном училище (КВВАУЛ) им. А. К. Серова.

До этого в материале «Газеты.Ru» рассказывалось о четырех девушках, которые в 2022 году начали службу в Воздушно-космических силах России (ВКС): Анне Щербаковой из Перми, Екатерине Пчеле из Энгельса (где когда-то обучались будущие «Ночные Ведьмы»), Владиславе Григоренко из Челябинска и Юлии Бабич из Москвы. Их специальностью стала дальняя, штурмовая и истребительная авиация.

Обучение военному пилотированию для девушек в России появилось в 2017 году.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.