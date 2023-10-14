Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно о появлении экипажей летчиц в военной авиации РФ

Командующий ВТА РФ Бенедиктов: первые экипажи летчиц начали службу

close
100%
Виталий Тимкив/РИА Новости

Командующий Военно-транспортной авиации (ВТА) РФ Владимир Бенедиктов сообщил, что первые экипажи летчиц начали службу в ВТА. Об этом пишет ТАСС.

«Я не могу говорить за все рода авиации, но у нас они успешно освоились и сегодня выполняют полеты», — рассказал он.

Сообщается, что летчицы прошли обучение в Краснодарском высшем военном авиационном училище (КВВАУЛ) им. А. К. Серова.

До этого в материале «Газеты.Ru» рассказывалось о четырех девушках, которые в 2022 году начали службу в Воздушно-космических силах России (ВКС): Анне Щербаковой из Перми, Екатерине Пчеле из Энгельса (где когда-то обучались будущие «Ночные Ведьмы»), Владиславе Григоренко из Челябинска и Юлии Бабич из Москвы. Их специальностью стала дальняя, штурмовая и истребительная авиация.

Обучение военному пилотированию для девушек в России появилось в 2017 году.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий