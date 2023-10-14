Бывший агент ЦРУ рассказала о самом безопасном этаже отелей

Бывший агент ЦРУ Трейси Уолтер назвала самым безопасным этажом отеля третий. Об этом пишет британское издание The Mirror.

«В отелях она всегда выбирает номер либо на третьем, либо на шестом этаже; достаточно низко для эвакуации в экстренных случаях, но достаточно далеко от любых злоумышленников, которые могут проникнуть на первый этаж», — говорится в статье британского издания.

Сообщается, что женщина также всегда пользуется замком безопасности в гостиничных номерах и путешествует с упором для дверей.

Еще одним способом обеспечения своей безопасности в путешествии Трейси называет исследование страны или города назначения на предмет возможных угроз.

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