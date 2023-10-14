Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В конгрессе США перепутали американский корабль с российским, поздравляя моряков

Конгрессмен Миллс по ошибке поздравил ВМС США открыткой с российским крейсером

close
100%
РИА «Новости»

Конгрессмен Кори Миллс опубликовал в соцсети X поздравление с днем морского флота США. По ошибке он использовал в открытке изображение российского корабля.

«Поздравляю с 248-й годовщиной основания американского флота!» — подписал Миллс поздравительный коллаж с российским крейсером «Петр Великий».

Конгрессмен напомнил, что с самых ранних дней американской революции и до сегодняшнего дня флот остается сильным, защищая свободу и морские территории США.

Позже Миллс удалил фотографию из публикации, но оставил поздравительный текст.

В середине июля СМИ сообщили о списании корабля «Петр Великий». Тяжелый атомный ракетный крейсер планировали отправить в док после модернизации корабля «Адмирал Нахимов».

Также глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявлял, что модернизированный корабль «Адмирал Нахимов», который будет нести ракеты «Циркон» на борту, начнет ходовые испытания в конце 2023 года.

Ранее в телеэфире Нижний Новгород перепутали с Великим.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий