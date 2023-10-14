В конгрессе США перепутали американский корабль с российским, поздравляя моряков

Конгрессмен Кори Миллс опубликовал в соцсети X поздравление с днем морского флота США. По ошибке он использовал в открытке изображение российского корабля.

«Поздравляю с 248-й годовщиной основания американского флота!» — подписал Миллс поздравительный коллаж с российским крейсером «Петр Великий».

Конгрессмен напомнил, что с самых ранних дней американской революции и до сегодняшнего дня флот остается сильным, защищая свободу и морские территории США.

Позже Миллс удалил фотографию из публикации, но оставил поздравительный текст.

В середине июля СМИ сообщили о списании корабля «Петр Великий». Тяжелый атомный ракетный крейсер планировали отправить в док после модернизации корабля «Адмирал Нахимов».

Также глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявлял, что модернизированный корабль «Адмирал Нахимов», который будет нести ракеты «Циркон» на борту, начнет ходовые испытания в конце 2023 года.

Ранее в телеэфире Нижний Новгород перепутали с Великим.