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В ХАМАС опровергли данные о призыве к эвакуации с севера Газы

В ХАМАС назвали ложными сведения о призыве к эвакуации из северной части Газы

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Fatima Shbair/AP

Глава пресс-службы правительства сектора Газа Саляма Мааруф у себя в соцсетях заявил, что сообщение о том, что Израиль уведомил ООН о необходимости эвакуации палестинцев на юг, является ложью.

Мааруф считает, что Израиль пытается распространять «ложные пропагандистские заявления», которыми хочет вызвать панику у граждан и тем самым нанести ущерб сплоченности внутреннего фронта палестинцев.

Представитель ХАМАС назвал действия Израиля частью информационной войны и призвал жителей сектора Газа не поддаваться на провокации.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщал, что Израиль информировал организацию о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение одних суток. Со своей стороны ООН выразила опасения относительно возможных гуманитарных последствий такого перемещения.

Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объяснила, что жителей сектора Газа призвали эвакуироваться на юг анклава в целях их собственной безопасности и защиты. Тогда израильские военные предупредили, что боевики ХАМАС скрываются в Газе в туннелях под домами и внутри зданий, населенных невинными мирными жителями.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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