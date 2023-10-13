ВСУ возводят новые оборонительные сооружения на одном из направлений

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что украинские силовики возводят фортификационные сооружения и укрепляют свои позиции на участке Терны-Торское на Краснолиманском направлении.

«Отмечено ведение инженерных работ по возведению фортификационных сооружений и укреплению своих позиций. При оборудовании укрепрайонов используются готовые железобетонные конструкции», — сказал Марочко со ссылкой на собственные источники.

По словам эксперта, работы по оборудованию идут круглосуточно, а все конструкции и бревна доставляются гражданским транспортом.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать химический завод в Брянской области при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа, но он был подавлен российскими силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Накануне в Министерстве обороны Российской Федерации заявляли, что средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Украины над Брянской и Белгородской областями.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.