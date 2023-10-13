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ВСУ обстреляли производство «Мираторг» в Брянской области

В Брянской области под обстрел ВСУ попал «Мираторг», фермеры потеряли скот

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Marcin Onufryjuk/Agencja Wyborcza.pl

По данным Telegram-канала SHOT, вчера около 12 часов дня произошел обстрел производства «Мираторг» в Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины.

Как сообщается, было выпущено не менее трех снарядов по селу Азаровка. В результате обстрела кровля фермы «Мираторг» получила повреждения, а фермеры лишились двух быков.

Кроме того, в соседнем селе Демьяновка был поврежден жилой дом. Среди людей — пострадавших нет.

12 октября в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Украины над Брянской и Белгородской областями.

В результате атаки пострадали два человека.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в Яковлевском городском округе.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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